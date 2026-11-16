Moonbat vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Moonbat hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 45.34 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 13.81 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch