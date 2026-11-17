Moonbae Steel liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Moonbae Steel die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 111.00 KRW gegenüber 99.00 KRW im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.70 Prozent auf 34.79 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35.40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch