Moon River Moly präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.01 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moon River Moly noch ein Gewinn pro Aktie von -0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch