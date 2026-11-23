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23.11.2026 06:37:00
Moog hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Moog hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 3.35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moog noch ein Gewinn pro Aktie von 2.01 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Moog mit einem Umsatz von insgesamt 1.25 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19.54 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2.68 USD sowie einem Umsatz von 1.13 Milliarden USD gerechnet.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13.11 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 7.33 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Moog 4.52 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3.86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 11.79 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 4.41 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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