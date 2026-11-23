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23.11.2026 06:37:00
Moog B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Moog B hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moog B ein EPS von 2.01 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.25 Milliarden USD ausgewiesen.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2.68 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1.13 Milliarden USD taxiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 13.11 USD beziffert, während im Vorjahr 7.33 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4.52 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3.86 Milliarden USD in den Büchern standen.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 11.79 USD sowie einen Umsatz von 4.41 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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