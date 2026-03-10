Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.03.2026 06:49:43

Moody's stuft Lanxess auf "Ba1" von "Baa3" ab - Ausblick negativ

DOW JONES--Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufung des Spezialchemiekonzerns Lanxess auf "Ba1" von "Baa3" gesenkt. Der Rating-Ausblick bleibe negativ, so Moody's. Die Herabstufung spiegele die schwachen Kreditkennzahlen des MDAX-Unternehmens wider, verbunden mit einer begrenzten operativen und finanziellen Flexibilität, die es dem Unternehmen in den kommenden zwölf bis 18 Monaten kaum ermöglichen werde, die Kreditqualität wesentlich zu verbessern - insbesondere angesichts des verzögerten Verkaufs seiner Envalior-Anteile und des angespannten Geschäftsumfelds in der Chemieindustrie.

Lanxess hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Anteile an seinem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht wie geplant dieses Jahr veräussern zu können. Advent wird die von Lanxess im September angedienten Anteile in diesem Jahr nicht übernehmen und beruft sich dabei auf seinen vertraglich festen Finanzierungsvorbehalt. Lanxess und Advent hatten den Deal im September 2025 vereinbart. Geplant war, dass der Kölner Konzern dieses Jahr aus dem Gemeinschaftsunternehmen aussteigt. Vereinbart wurde ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro für die angedienten Anteile.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)

