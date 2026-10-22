Moodys stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Moodys lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moodys ein EPS von 3.60 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.02 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch