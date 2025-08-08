Moody's senkt Kreditrating für Vontobel auf A3

Frankfurt (awp) - Die Agentur Moody's senkt ihr Kreditrating für die Vontobel Holding und die Bank Vontobel auf "A3" von bisher "A2". Den Ausblick für die Ratings der Schweizer Bankengruppe bewertet sie neu mit "stabil" nach "negativ", wie die Ratingagentur am Freitagabend mitteilte.

Das lang- und kurzfristige Depositenrating der Bank Vontobel bekräftigt Moody's derweil mit "Aa3/P-1" und einem stabilen Ausblick, wie es weiter heisst.

Die Agentur verweist in der Mitteilung auf den "begrenzten" Erfolg des Finanzinstituts, sein Asset Management-Geschäft wiederzubeleben. Das in der Bank stark verankerte Geschäft wirke sich negativ auf das Gesamtunternehmen aus und beeinflusse auch das Risikoprofil der Gruppe.

tp/uh