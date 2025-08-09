Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Depositenrating 09.08.2025 06:27:00

Moody's senkt Kreditrating für Vontobel

Moody's senkt Kreditrating für Vontobel

Die Agentur Moody's senkt ihr Kreditrating für die Vontobel Holding und die Bank Vontobel auf "A3" von bisher "A2".

Vontobel
59.93 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen
Den Ausblick für die Ratings der Schweizer Bankengruppe bewertet sie neu mit "stabil" nach "negativ", wie die Ratingagentur am Freitagabend mitteilte.

Das lang- und kurzfristige Depositenrating der Bank Vontobel bekräftigt Moody's derweil mit "Aa3/P-1" und einem stabilen Ausblick, wie es weiter heisst.

Die Agentur verweist in der Mitteilung auf den "begrenzten" Erfolg des Finanzinstituts, sein Asset Management-Geschäft wiederzubeleben. Das in der Bank stark verankerte Geschäft wirke sich negativ auf das Gesamtunternehmen aus und beeinflusse auch das Risikoprofil der Gruppe.

tp/uh

Frankfurt (awp)

