Moody's senkt Kreditrating für Vontobel

Den Ausblick für die Ratings der Schweizer Bankengruppe bewertet sie neu mit "stabil" nach "negativ", wie die Ratingagentur am Freitagabend mitteilte.

Das lang- und kurzfristige Depositenrating der Bank Vontobel bekräftigt Moody's derweil mit "Aa3/P-1" und einem stabilen Ausblick, wie es weiter heisst.

Die Agentur verweist in der Mitteilung auf den "begrenzten" Erfolg des Finanzinstituts, sein Asset Management-Geschäft wiederzubeleben. Das in der Bank stark verankerte Geschäft wirke sich negativ auf das Gesamtunternehmen aus und beeinflusse auch das Risikoprofil der Gruppe.

tp/uh

Frankfurt (awp)