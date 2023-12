Moody's senkt Ausblick für Vontobel-Ratings auf 'negativ' - Vontobel-Aktie höher

Das aktuelle Emittenten-Rating für die Holding ('A2') und das Depositen-Rating für die Bank ('Aa3') wurden derweil bestätigt.

Der negative Ausblick widerspiegle die Einschätzung, dass die jüngste mangelnde Zugkraft und Performance der Vontobel Holding im Vermögensverwaltungsgeschäft, mit der das neue Managementteam konfrontiert sei, die Rentabilität und die Franchise-Stärke der Gruppe über den 12- bis 18-monatigen Ausblicks-Horizont belasten könnte, heisst es in einer Mitteilung von Moody's vom Freitagabend. Die Vontobel-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,39 Prozent im Plus bei 51,20 Franken.

Zürich (awp)