Moody's hält an langfristigem Emittentenrating von MTU fest - MTU-Aktie gefragt

Der Rating-Ausblick bleibt stabil, wie Moody's Investors Service mitteilte.

Die Rating-Bestätigung folgt auf die Ankündigung von MTU, dass das erweiterte GTF-Inspektionsprogramm den berichteten Umsatz und das berichtete EBIT in diesem Jahr mit rund 1 Milliarden Euro belasten wird. Die Auswirkungen auf den Cashflow werden in den Jahren 2024 bis 2026 erwartet. Vor dieser Ankündigung war der DAX-Konzern laut Moody's in der Ratingkategorie Baa3 stark positioniert und profitierte erheblich von der anhaltenden Erholung der Luftfahrtindustrie.

Der stabile Rating-Ausblick basiert nach Angaben der Ratingagentur nicht zuletzt auf dem umsichtigen und effektiven Liquiditätsmanagement von MTU. Der Konzern verfüge über eine Gesamtliquidität von fast 1,3 Milliarden Euro, die sich aus 771 Millionen Euro Barmitteln und einer nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Juni 2028 zusammensetzt, wodurch finanzielle Mittel zur Deckung zusätzlicher Kosten bereitstünden.

Auf XETRA legt die MTU-Aktie zwischenzeitlich um 0,96 Prozent auf 169,00 Euro zu.

FRANKFURT (Dow Jones)