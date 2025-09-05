Moody's bestätigt Zurich-Kreditratings - Ausblick stabil

Zürich (awp) - Die Ratingagentur Moody's hat die Krediteinstufungen für den Versicherungskonzern Zurich bestätigt. Das Rating für die versicherungstechnische Finanzstärke (IFSR) für die Tochter Zurich Insurance Company lautet weiterhin "Aa2", wie die Agentur am Freitag mitteilte. Der Ausblick bleibe "stabil".

Die Zurich-Gruppe erwirtschafte auch dank ihrer globalen Präsenz starke und stabile Erträge und stütze sich auf einen vorsichtigen Ansatz im Risiko- und Kapitalmanagement, hiess es. Die Bilanz sei widerstandsfähig und die Gruppe verfüge über finanzielle Flexibilität. Moody's geht davon aus, dass Zurich auch in Zukunft konstant gute Kapitalrenditen erzielen wird.

mk/cg