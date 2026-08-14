Moody's bestätigt Rating "Baa3" für Syngenta und belässt Ausblick bei "stabil"

Basel (awp) - Moody's bestätigt das Emittenten-Rating für die Syngenta AG mit "Baa3". Auch der Ausblick bleibt unverändert bei "stabil".

Moody's geht davon aus, dass Syngenta auch in Zukunft die führende Marktposition in den Bereichen Pflanzenschutz und Saatgut wird halten können, wie die Ratingagentur am Freitag mitteilte. Dem Unternehmen dürfte es zudem gelingen, den Gewinn weiter zu verbessern und die Verschuldung zu senken.

cf/cg