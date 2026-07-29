Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Rating
|
29.07.2026 20:34:00
Moody's bestätigt Kreditrating für Vontobel Gruppe und erhöht Ausblick
Moody's hat das Kreditrating der Vontobel Holding und der Bank Vontobel bestätigt. Gleichzeitig hob die Ratingagentur den Ausblick von "stabil" auf "positiv" an.
Vontobel Holding und die Bank Vontobel. Die Agentur belässt die entsprechenden Einschätzungen bei "A3" und erhöht zugleich den Ausblick auf "positiv" nach bislang "stabil", wie aus einer Mitteilung vom Mittwochabend hervorgeht.
Frankfurt (awp)
Anzeige
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Bildquelle: Vontobel
In eigener Sache
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
|
27.07.26
|SPI aktuell: SPI zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Vontobel-Aktie unverändert: Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert (AWP)
|
24.07.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.07.26