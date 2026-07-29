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Rating 29.07.2026 20:34:00

Moody's bestätigt Kreditrating für Vontobel Gruppe und erhöht Ausblick

Moody's bestätigt Kreditrating für Vontobel Gruppe und erhöht Ausblick

Moody's hat das Kreditrating der Vontobel Holding und der Bank Vontobel bestätigt. Gleichzeitig hob die Ratingagentur den Ausblick von "stabil" auf "positiv" an.

Vontobel
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Die Agentur Moody's bestätigt ihr Kreditrating für die Vontobel Holding und die Bank Vontobel. Die Agentur belässt die entsprechenden Einschätzungen bei "A3" und erhöht zugleich den Ausblick auf "positiv" nach bislang "stabil", wie aus einer Mitteilung vom Mittwochabend hervorgeht.

Frankfurt (awp)

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