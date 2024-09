Moody's bestätigt Aa2-Rating von Roche - Ausblick "stabil"

Zürich (awp) - Die Ratingagentur Moody's hat das langfristige Emittentenrating für Roche mit Aa2 bestätigt. Der Ausblick bleibt "stabil", wie Moody's am Montag meldete. Die Bestätigung des Ratings widerspiegle das starke Geschäftsprofil des Unternehmens, das sich in den letzten Jahren gefestigt habe, so Moody's.

Zudem werde es unterstützt durch die zunehmende Produkt- und Therapiediversität der Pharmasparte und eine gewisse Geschäftsdiversifizierung dank der führenden Position in der Diagnostik. Weiter hebt Moodys das moderate Patentengagement in den nächsten drei Jahren, eine starken Pipeline, eine starke Cashflow-Generierung sowie die langjährige, konservative Finanzpolitik von Novartis positiv hervor. Das kurzfristige Emittentenrating bewertet die Ratingagentur zudem weiterhin mit P-1.

tv/kw