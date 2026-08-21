RWE Aktie 355277 / US74975E3036
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21.08.2026 09:41:00
Moody's bekräftigt RWE-Rating "Baa2": Ausblick bleibt stabil - Aktie steigt
Moody's bescheinigt RWE ein konstantes Investmentgrade-Rating.
Moody's geht davon aus, dass RWE trotz seines massiven Investitionsprogramms bis 2031 ein Finanzierungsprofil beibehalten wird, welches mit der Bonitätsnote vereinbar ist. RWE habe in der Vergangenheit ein umsichtiges Finanzmanagement betrieben.
Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent im Plus bei 57,90 Euro.
DJG/mgo/ros
Dow Jones Newswires
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