Moody's bekräftigt "Aa1"-Rating für St. Galler KB - Ausblick stabil

St. Gallen (awp) - Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditratings der St. Galler Kantonalbank (SGKB) bestätigt. Das Rating für besicherte langfristige Einlagen bleibt bei "Aa1", jenes für vorrangige unbesicherte Schuldtitel bei "Aa2", wie Moody's am Freitag mitteilte. Der Ausblick ist weiterhin stabil.

Moody's verweist in der Mitteilung auf die gute und stabile Kapitalbasis des Staatsinstituts. Zudem dürfte die SGKB auch in den kommenden Jahren eine hohe Stabilität bei ihren Gewinnzahlen ausweisen. Die Ratingagentur betont auch die Garantie des Kantons St. Gallen, die der Bank zu einem guten Zugang zum Finanzmarkt auch unter widrigen Bedingungen verhelfe.

Den stabilen Ausblick begründet Moody's mit der Erwartung, dass sich das finanzielle Profil der SGKB nicht wesentlich verändern dürfte. Auch seien keine Anpassungen am Garantie-Framework durch den Kanton absehbar.

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