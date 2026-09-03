Monumental Minerals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Monumental Minerals liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Monumental Minerals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch