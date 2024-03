Monument veröffentlicht Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2024 („2. Quartal des Geschäftsjahres 2024“)

Einnahmen von 11,00 Mio. USD und Barmittelkosten von 894 USD je Unze

VANCOUVER, British Columbia, March 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1), "Monument" oder das "Unternehmen", hat heute sein Produktions- und Finanzergebnis für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 für die drei Monate und sechs Monate bis zum 31. Dezember 2023 bekanntgegeben. Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, verstehen sich sämtliche Beträge in US-Dollar ("USD") (siehe www.sedar.com für alle Finanzergebnisse).



President und CEO Cathy Zhai kommentierte dies wie folgt: "Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 war ein starkes Quartal in der Selinsing-Goldmine, wo die Leistung der Sulfid-Goldaufbereitungsanlage optimiert und verbessert wurde, was zu höheren Durchsatzraten und einem effizienteren Verkaufsprozess geführt hat. Wir arbeiten hart an der Unternehmensentwicklung und der Erschliessung des Murchison-Goldprojekts und sind auf diesen Schritt vorbereitet."

Highlights des zweiten Quartals:

Insgesamt überstieg die Goldproduktion im zweiten Quartal 2024 und im Jahresverlauf 2024 die Produktion im gleichen Quartal und im Jahresverlauf des Geschäftsjahres 2023. Deutliche Steigerung der Abbaurate, was zu einer anhaltenden Erzlieferung auf das Haldenziel vor der Regenzeit führt.

Kontinuierliche Verbesserung der Goldflotationsanlage mit höheren Durchsatzraten und geringeren Ausfallzeiten.

Positiver Cashflow aus der stabilisierten Sulfid-Goldproduktion in Höhe von 2,41 Mio. USD im 2. Quartal 2024 im Vergleich zu 2,75 Mio. USD im 2. Quartal 2023, als sich die Oxidproduktion im Übergang zur Sulfidproduktion befand: Wichtigste vierteljährliche Betriebskennzahlen: 6.809 Unzen ("oz") Gold produziert (2. Quartal des Geschäftsjahres 2023: 1.526 Unzen); 6.967 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.946 USD/Unze und Einnahmen aus Konzentratverkäufen von 11,00 Mio. USD (2. Quartal des Geschäftsjahres 2023: 3.350 verkaufte Unzen zu einem durchschnittlichen realisierten Preis von 1.753 USD/Unze und Einnahmen von 5,87 Mio. USD) (siehe Abschnitt 15 "Non-IFRS-Leistungskennzahlen" der Diskussion und Analyse der Geschäftsführung für weitere Details zur Berechnung des durchschnittlichen realisierten Goldpreises); Barkosten pro verkaufter Unze Gold bei 894 USD/Unze (2. Quartal des Geschäftsjahres 2023: 1.507 USD/Unze); Bruttomarge von 4,77 Mio. USD (2. Quartal des Geschäftsjahres 2023: 0,82 Mio. USD); Rückgang der All-in-Sustaining-Kosten ("AISC") pro verkaufter Unze auf 1.175 USD/Unze (2. Quartal des Geschäftsjahres 2023: 1.627 USD/Unze) (Leser finden Informationen dazu in Abschnitt 15 "Non-IFRS-Leistungskennzahlen" der Diskussion und Analyse der Geschäftsführung.)







Second Quarter and YTD Production and Financial Highlights

Three months ended December 31, Six months ended December 31, 2023 2022 2023 2022 Production Ore mined (tonnes) 332,684 108,860 589,588 216,251 Waste removed (tonnes) 2,673,041 2,108,615 4,788,251 3,708,652 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 192,217 9,574 369,711 9,574 Average mill feed grade (g/t) 1.55 1.81 1.68 1.81 Processing recovery rate (%) 71.10 31.70 70.34 31.70 Gold produced (oz) 6,809 28 14,052 28 Gold sold (oz) 6,967 - 11,574 - Gold Oxide Production Ore processed (tonnes) - 62,817 - 195,264 Average mill feed grade (g/t) - 1.03 - 1.03 Processing recovery rate (%) - 42.10 - 44.90 Gold produced (1) (oz) - 1,498 - 3,563 Gold sold (oz) - 3,350 - 3,750 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 10,997 5,871 17,908 6,580 Gross margin from mining operations 4,769 823 7,778 883 Income (Loss) before other items 1,818 (1,460 ) 2,891 (2,163 ) Net loss (595 ) (3,196 ) (680 ) (3,485 ) Cash flows provided by operations 2,414 2,754 2,434 2,100 Working capital 14,252 18,894 14,252 18,894 Loss per share – basic and diluted (US$/share) (0.00 ) (0.01 ) (0.00 ) (0.01 ) Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Realized price - oxide production (2) - 1,753 - 1,755 Realized price - sulphide production (2) 1,946 - 1,940 - Cash cost per ounce sold Mining 298 545 285 554 Processing 341 784 344 782 Royalties 172 174 172 176 Operations, net of silver recovery 83 4 74 7 Total cash cost per ounce sold (3) 894 1,507 875 1,519 By-product silver recovery - 1 - 1 Operation expenses 5 - 6 - Corporate expenses 8 2 6 9 Accretion of asset retirement obligation 8 14 9 25 Exploration and evaluation expenditures 2 52 2 47 Sustaining capital expenditures 258 51 190 45 Total all-in sustaining costs per ounce sold (4) 1,175 1,627 1,088 1,646 (1) Defined as good delivery gold oxide production according to London Bullion Market Association ("LBMA”), net of gold dore in transit and refinery adjustment. (2) Exclude gold prepaid delivery for comparison purposes. (3) Total cash cost for both oxide and sulphide plant production includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs. (4) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.

ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION

Goldproduktion im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 wurden insgesamt 3.005.725 Tonnen Material abgebaut, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2.217.475 Tonnen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023. Darin enthalten sind 332.684 Tonnen abgebautes Erz, ein Anstieg um 206 % gegenüber 108.860 Tonnen abgebautes Erz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023, und 2.673.041 Tonnen abgebauter Abfall, ein Anstieg um 27 % gegenüber 2.108.615 Tonnen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023. Die Abraumquote verbesserte sich auf 8,03 im Vergleich zu 19,37 im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023.

Die Sulfidflotationsproduktion produzierte im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024 6.809 Unzen Gold. Die Mühle verarbeitete 192.217 Tonnen sulfidisches Erz mit einem Erzgehalt von 1,55 g/t und einer Ausbeute von 71,10 %. Diese Leistung stellt eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 dar, in dem 9.574 Tonnen sulfidisches Erz mit einem Hauptgehalt von 1,81 g/t und einer Ausbeute von 31,70 % erzielt wurden. Ein Schlüsselfaktor für diese verbesserte Ausbeute war die Umstellung von der Verarbeitung von altem Haldenerz auf die Zuführung von hochgradigem Übergangserz und frischem sulfidischem Erz sowie zahlreiche Verbesserungen in der Aufbereitungsanlage. Die Förderleistung stieg erwartungsgemäss von 101 auf 158 Tonnen pro Stunde ("tph"). Auch die Verfügbarkeit der Flotationsanlage verbesserte sich im zweiten Quartal 2024 auf 90 %, was auf die laufende Optimierung zurückzuführen ist.

Goldproduktion im Jahresverlauf 2024

Die Minenproduktion umfasste insgesamt 5.377.840 Tonnen abgebautes Material (sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022: 3.924.904 Tonnen), davon 589.588 Tonnen Erz (sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022: 216.251 Tonnen) und 4.788.252 Tonnen Abfall (sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022: 3.708.652 Tonnen). Die Abraumquote verbesserte sich auf 8,12 im Vergleich zu 17,15 im Jahresverlauf des Geschäftsjahres 2023.

Die Mühle verarbeitete in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2023 369.711 Tonnen sulfidisches Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 1,68 g/t und einer Ausbeute von 70,34 %. Im Vergleich dazu wurden in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022 9.574 Tonnen Sulfiderz mit einem Hauptgehalt von 1,81 g/t und einer Ausbeute von 31,70 % verarbeitet.

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse des zweiten Quartals

Einnahmen in Höhe von 11,00 Mio. USD aus dem Verkauf von 5.191 trockenen metrischen Tonnen (Dry Metrics Tonnes, "DMT") Goldkonzentraten, die 6.967 Unzen Gold enthielten und zum durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.946 USD/Unze verkauft wurden (2. Quartal des Geschäftsjahres 2023: Einnahmen in Höhe von 5,87 Mio. USD für 3.350 Unzen Goldbarren, die zum durchschnittlichen realisierten Preis von 1.753 USD/Unze verkauft wurden).

Gesamtabbaukosten von 2,08 Mio. USD im Vergleich zu 1,82 Mio. USD im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023.

In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die gesamten Verarbeitungskosten im Zusammenhang mit dem Sulfidbetrieb auf 2,38 Mio. USD, verglichen mit 2,63 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Oxidbetrieb in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2022.

Der Abbaubetrieb vor nicht zahlungswirksamer Amortisierung und Abschreibung erwirtschaftete eine Bruttomarge von 4,77 Mio. USD, ein Anstieg um 3,95 Mio. USD gegenüber 0,82 Mio. USD im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023.

Die Cash-Kosten der Sulfidflotationsgoldproduktion lagen bei 894 USD/Unze (2. Quartal des Geschäftsjahres 2023): 1.507 USD/Unze für den Oxidbetrieb).





Finanzielle Ergebnisse für den Jahresverlauf 2024

Einnahmen in Höhe von 17,91 Mio. USD aus dem Verkauf von 8.910 DMT Goldkonzentraten, die 11.574 Unzen Gold enthielten und zum durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.940 USD/Unze verkauft wurden (Jahresverlauf 2023: Einnahmen in Höhe von 6,58 Mio. USD für 3.750 Unzen Goldbarren, die zum durchschnittlichen realisierten Preis von 1.755 USD/Unze verkauft wurden).

Gesamtabbaukosten von 3,30 Mio. USD im Vergleich zu 2,08 Mio. USD in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022.

In den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die gesamten Verarbeitungskosten im Zusammenhang mit dem Sulfidbetrieb auf 3,99 Mio. USD, verglichen mit 2,93 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Oxidbetrieb in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022.

Der Abbaubetrieb vor nicht zahlungswirksamer Amortisierung und Abschreibung erwirtschaftete eine Bruttomarge von 7,78 Millionen USD, ein Anstieg um 6,90 Mio. USD gegenüber 0,88 Mio. USD im Jahresverlauf des Geschäftsjahres 2023.

Die Cash-Kosten der Sulfidflotationsgoldproduktion lagen bei 875 USD/Unze (Jahresverlauf des Geschäftsjahres 2023): 1.519 USD für den Oxidbetrieb).





ENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Verbesserungen in der Anlage

Zu den laufenden Verbesserungen in der Anlage gehörte auch ein Upgrade der Unterlaufleitung des Konzentrateindickers zum Wasserschloss der Filterpresse. Eine der Überlaufpumpen des Konzentrateindickers wurde durch eine grössere Pumpe zusammen mit einer neuen Rohrleitung ersetzt; eine Reservepumpe wird installiert, sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Es wurden Änderungen am Flotationskreislauf des Reinigers vorgenommen, um die Reinigung des ersten Grobkonzentrats zu ermöglichen und ein saubereres Endkonzentrat bei der Verarbeitung von Übergangserzen zu erzeugen.

Die Optimierung des Flotationsreagenziensatzes wurde fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Verfeinerung der Verwendung von Schlüsselkomponenten lag. Darüber hinaus konnten Probleme, die zuvor mit den Flotationsluftgebläsen aufgetreten waren, nach einer umfassenden Fehlersuche durch die Techniker von Atlas Copco erfolgreich behoben werden. Als Ergebnis wurde für Dezember 2023 eine bereinigte Ausbeute von 71,10 % gemeldet. In einigen Fällen lag die tägliche Ausbeute bei über 80 %, manchmal wurden sogar 90 % verzeichnet.

Der Bau des Konzentratlagers ist abgeschlossen und die Stromversorgung für die Beleuchtung angeschlossen. Die Überdachung wurde über den gröberen und reineren Flotationszellen angebracht. Das eine Tonne schwere Absacksystem wurde in Port Klang angeliefert und zur Baustelle in Selinsing transportiert, wo es auf die Fertigstellung wartet. Der Auftrag für den neuen Flotationsabraumtrichter wurde vergeben und die Herstellung eingeleitet; die Bauarbeiten begannen Mitte Dezember 2023, und die Installation des Abraumtrichters und der zugehörigen Rohrleitungen ist für die erste Februarwoche 2024 geplant.

Der Beschaffungsplan und die Beschaffungsstrategien wurden zur Überprüfung vorgelegt, wobei der Schwerpunkt auf kritischen Ersatzteilen für die Sulfidflotationsanlage und auf der Zuteilung von Ressourcen lag, um dies noch weiter zu verbessern und unvorhergesehene Betriebsunterbrechungen zu vermeiden.

Erweiterung der Tailings-Lagereinrichtung (TSF)

Die im Februar 2021 eingeleitete Erweiterung der TSF zielt darauf ab, die Höhe der TSF auf 540 m üNN anzuheben, was eine zusätzliche Kapazität für die Produktion von Sulfidkonzentrat für drei Jahre ermöglichen wird. Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 hatte das TSF-Ausbauprojekt eine bemerkenswerte Fertigstellungsrate von 92,30 % erreicht, wobei die Hauptdammhöhe 537,00 m üNN betrug. Eine weitere Bauphase wurde im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 wieder aufgenommen und erreichte ein Niveau von 539,25 m üNN. Die zusätzlichen 0,75 m üNN, die erforderlich sind, um das erforderliche Niveau von 540 m üNN bereitzustellen, wurden im zweiten Quartal 2024 erreicht.

Ein Überwachungssystem, das aus 11 Prismen besteht, die am TSF-Hauptdamm installiert sind, hat entscheidend zur Gewährleistung der strukturellen Integrität beigetragen. Die zweiwöchentlichen Ablesungen ergaben eine vertikale Gesamtbewegung von nur 6,30 mm für das Quartal, wobei keine signifikanten Abweichungen beobachtet wurden. Zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2024 liegt der Gesamtfortschritt der Auffüllarbeiten bei 100 %.

Murchison-Goldprojekt

Im zweiten Quartal 2024 arbeitete das Unternehmen weiter an der Überprüfung des Murchison-Goldprojekts, einschliesslich einer Neubewertung der Wirtschaftlichkeit der potenziellen Cashflow-Generierung. Darüber hinaus führte das Unternehmen eine Überprüfung aller historischen und aktuellen Bohrlochdaten für die Gabanintha-Pachtgebiete durch, um Infill-Bohrprogramme zu planen, die in den folgenden Quartalen abgeschlossen werden sollen, um möglicherweise NI-43-101-konforme Ressourcen in diesem Gebiet zu melden.

Aufbereitungsanlagen, Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen, Büros und die zugehörige Infrastruktur wurden auf einem hohen Niveau gehalten, um die Betriebsbereitschaft für die Inbetriebnahme im Falle einer Wiederaufnahme der Produktion zu gewährleisten. Die Unterkunfts- und Verpflegungseinrichtungen waren im Laufe des Quartals voll einsatzfähig und so ausgestattet, dass sie die Verwaltungs-, Explorations- und Abbauaktivitäten unterstützen.

Exploration

Malaysia

In Selinsing wurden in diesem Quartal keine Explorationsbohrungen durchgeführt. Die Explorationsaktivitäten zur Identifizierung weiterer Oxid- und Sulfidmineralisierungen werden voraussichtlich später im Geschäftsjahr 2024 wieder aufgenommen.

Westaustralien

Burnakura: Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 setzte das Unternehmen die Überprüfung und Aktualisierung interner Studien für Produktionsmöglichkeiten bei Burnakura fort, nachdem das Selinsing-Sulfid-Goldprojekt im Geschäftsjahr 2023 abgeschlossen worden war. Im Laufe des Quartals wurde der Bau eines neuen Bohrkernlagers in Burnakura mit optimierten Regal-, Schneid- und Kernprotokollierungseinrichtungen fortgesetzt, das im dritten Quartal 2024 fertiggestellt werden soll.

Gabanintha: Die Überprüfung der historischen Ressourcen des Gabanintha-Goldprojekts wurde im Rahmen der Aktualisierung der internen Studien fortgesetzt. Die von den Aufsichtsbehörden im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024 erhaltenen historischen Daten wurden in diesem Quartal überprüft. Die Schätzung des Bedarfs an Infill-Bohrungen für die bestehenden Hauptgruben wurde zur Überprüfung durch das Unternehmen abgeschlossen.

Tuckanarra: Im August 2023 erhielt das Unternehmen von Odyssey Gold Ltd. ("Odyssey") die Mitteilung, dass beim Joint-Venture-Projekt Tuckanarra ein wichtiger Meilenstein bei den Ressourcen erreicht wurde, was eine fällige Leistungszahlung von 1,00 Mio. AUD auslöste. Sowohl Monument als auch Odyssey erklärten sich bereit, die Zahlung um sechs Monate nach Erreichen des Meilensteins zu verschieben, d. h. bis zum 2. Februar 2024. Nach dem 31. Dezember 2023 einigten sich Monument und Odyssey auf eine zusätzliche zweiwöchige Verlängerung. Die Zahlung von 1,00 Mio. AUD plus Zinsen ist am 23. Februar 2024 eingegangen.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 250 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver

Tel.: +1-604-638-1661 Durchwahl 102

rcushing@monumentmining.com

"Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, und die die Pläne des Unternehmens hinsichtlich seiner Mineralprojekte, die Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der Hochlaufphase bis zum Erreichen des Zielproduktionsniveaus in Selinsing und deren Zeitplan, die Erwartungen hinsichtlich der anhaltenden Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoffe von Lieferanten zu beziehen, die Erwartungen hinsichtlich der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, beinhalten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "erhofft" oder "erhofft nicht" oder "glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus an Angaben, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "erscheinen" oder "erreicht" "könnten", "werden könnten" oder "werden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäussert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschliesslich derjenigen, die mit dem Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: erwartungen in Bezug auf die geschätzten Bargeldkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschliessungsaktivitäten, einschliesslich des Hochlaufprozesses in Selinsing und der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.