|
01.10.2026 06:37:00
Monument Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Monument Mining äusserte sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0.06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Monument Mining 0.110 CAD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 6.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0.280 CAD beziffert, während im Vorjahr 0.150 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 66.43 Prozent auf 228.99 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137.59 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX tiefer - 25'000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen niedriger -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.