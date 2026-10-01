Monument Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Monument Mining äusserte sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Monument Mining 0.110 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 6.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0.280 CAD beziffert, während im Vorjahr 0.150 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 66.43 Prozent auf 228.99 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137.59 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch