Monument erreicht kommerzielle Produktion in der Selinsing-Goldmine

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass die kommerzielle Produktion in der Selinsing-Goldmine in Malaysia erreicht worden ist.Seit 30 Tagen wird dort ununterbrochen Goldkonzentrat mit 90% der geplanten Kapazität produziert.



Cathy Zhai, President und CEO von Monument Mining, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dieses bahnbrechende Ereignis in der Selinsing-Goldmine ankündigen zu können. Nach 12 Jahren Goldbarrenproduktion, die einen positiven Cashflow generierte, wird nun das Goldsulfidprojekt das Erbe fortsetzen, auf dessen Grundlage wir auch das Murchison-Goldprojekt und die Unternehmensentwicklung vorantreiben. Wir danken dem Team von Monument Mining und den Vertragspartnern für ihren Einsatz und ihre harte Arbeit, um diesen Meilenstein der kommerziellen Produktion zu erreichen."

Abbildung 1: Flotationsanlage von Selinsing bei Nacht ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c385faa-226d-480e-b975-901dd423f776

Update zur kommerziellen Produktion

Der Durchsatz der Sulfid-Goldaufbereitungsanlage erreichte 90% der Auslegungskapazität für den 30-Tage-Zeitraum bis zum 16. August 2023, womit die Voraussetzung für die kommerzielle Produktion erfüllt wurde. Die Mühlenverfügbarkeit lag in diesem Zeitraum bei 94%, und die Flotationsmasse war mit 3,4% gegenüber den geplanten 3,5% akzeptabel. Infolgedessen lag die Konzentratproduktion bei 79 Tonnen pro Tag und entsprach damit dem geplanten Protokoll, was angesichts der Variabilität des verarbeiteten Übergangserzes als zufriedenstellend angesehen wird.

Die Goldgewinnung durch Flotation war aufgrund des hohen Tongehalts von frisch abgebautem Übergangserz und der Verarbeitung von auf Halde gelagertem Übergangserz, das mit Oxiden vermischt war, die ein sehr schlechtes Flotationsverhalten zeigten, etwas uneinheitlich. Es wurden tägliche Ausbeuten von über 80% verzeichnet, aber für den 30-Tage-Zeitraum bis zum 16. August 2023 wurde eine Gesamtgoldausbeute von 61,4% gemeldet. Die Optimierung der Flotationsreagenzien wurde fortgesetzt, wobei besonderes Augenmerk auf die Zugabe von Natriumkarbonat zur pH-Kontrolle, Kaliumamylxanthat als Flotationskollektor und Natriumhexametaphosphat als Schlammsenker gelegt wurde. Die Probleme mit den Flotationsluftgebläsen konnten nach der Fehlerbehebung durch die Techniker von Atlas Copco behoben werden.

Der häufige Ausfall der Druckfiltertücher ist nach wie vor ein Problem. Neue Filtertücher mit höherer Durchlässigkeit wurden von lokalen und internationalen Anbietern sowie vom Filterpressenlieferanten McLanahan in den USA bezogen. Die Vorlaufzeit für die Bestellung von Filtertüchern ist mit einem Zeitraum von sechs Monaten nicht akzeptabel. Das Unternehmen hat mit dem Lieferanten kommuniziert, um dieses Problem zu lösen, während alternative Lieferanten ausgewählt werden. Ausserdem wurden bei McLanahan Ersatzfilterplatten bestellt, um die vorzeitig verschlissenen zu ersetzen. Zudem verbesserte die regelmässige Reinigung der Filtertücher und -platten die Gesamteffizienz des Filterpressenbetriebs.

Der Bau des Konzentratlagers wurde abgeschlossen.

Lieferung und Verkauf von Goldkonzentrat

Bis heute hat die Flotationsanlage über 9.100 Trockenmetertonnen (Dry Metric Tonnes, "DMT") Goldkonzentrat mit einem Durchschnittsgehalt von 37,5 g/t Au produziert.

Abnahmevereinbarungen wurden mit ausgewählten Käufern unterzeichnet und insgesamt 6.550 DMT Konzentrat werden derzeit geliefert. Das Unternehmen hat für alle ausgewählten Käufer Ausfuhrgenehmigungen erhalten, die alle sechs Monate verlängert werden können. Die Verkaufs- und Logistikteams sind organisiert und geschult, und die Dokumentations- und Kontrollverfahren einschliesslich des Sicherheitssystems sind ebenfalls entwickelt worden.

Update zum Abbau

Der Abbau der Gruben Buffalo Reef Stage 1 BRC2 und BRC3 wurde fortgesetzt, wobei sowohl Übergangserz als auch frisches Erz an das ROM-Pad geliefert wurden. Für Abfallbohrungen und Abbau wurden verlängerte Arbeitszeiten eingeführt. Ziel des Abbaus ist es, die tägliche Abbaurate zu beschleunigen und vor der Monsunzeit genügend Vorräte anzulegen.

Ein neues Nivellierbohrgerät wurde im August 2023 geliefert, und zehn Geräte sind nun vor Ort. Der Bohrauftragnehmer hat zusätzliche Bohrer mobilisiert und mit der Schulung der Bohrhelfer begonnen, um die Bohrzeiten zu verlängern.

Der Bau des Sprengstoffdepots wurde abgeschlossen und die Anlage im Juli 2023 in Betrieb genommen, um Engpässen bei Sprengstofflieferungen entgegenzuwirken. Ein 13-Tonnen-Tankwagen mit Emulsion wurde auf dem Minengelände stationiert, und die Sprengungen wurden je nach Bohrfortschritt an bis zu fünf Tagen pro Woche durchgeführt.

Der alte Kernschuppen wurde zu einer erweiterten Probenaufbereitungsanlage umgebaut, die bis zu 700 Qualitätskontrollproben pro Tag verarbeiten kann. Die neue Anlage wurde erfolgreich in Betrieb genommen, und es wurden neue Techniker eingestellt, um die gestiegene Arbeitsbelastung zu bewältigen. Neue Mühlen wurden bestellt und die erste Einheit wurde Anfang September 2023 geliefert.

Abbildung 2: Abbau in der Selinsing-Goldmine ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4196e23-a445-45d6-8ac0-c1504dba3749

Prozessverbesserungen

Es werden laufend Anstrengungen unternommen, um die Leistung der Konzentratanlage weiter zu verbessern.

Neue HDPE-Rohre wurden installiert, um die Unterlaufleitung des Konzentrateindickers zu verbessern. Die Pumpen aus dem früheren CIL-Betrieb wurden für den Überlauf des Konzentrateindickers umfunktioniert. Für den Überlauf des Konzentrateindickers und für das Konzentrat des Flotationsreinigers wurden Rohrleitungen mit grösserem Durchmesser bestellt.

Die Planungsarbeiten für die Konzentratrinnen und den neuen Flotationsabzugstrichter mit den dazugehörigen Hoch- und Tiefbauarbeiten, mechanischen Arbeiten und dem Rohrleitungsbau wurden abgeschlossen. Für diese Prozessverbesserungen wurden Angebote von verschiedenen lokalen Ingenieurbüros eingeholt, und die Verträge mit den erfolgreichen Bietern sind in Vorbereitung.

Risiken

Die Betriebsrisiken im Zusammenhang mit den Abbau- und Verarbeitungsprozessen werden kontinuierlich bewertet, um die Leistung zu verbessern. Das Unternehmen überwacht die unkontrollierbaren Risikofaktoren, die mit dem Betrieb der Flotationsanlage verbunden sind, genau. Dazu gehören unter anderem: Änderungen der Marktbedingungen, Änderungen der Goldpreise, Betriebsrisiken, einschliesslich des Mangels an kritischen Teilen und Änderungen der behördlichen Beschränkungen in Bezug auf den Arsengehalt im Goldkonzentrat.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100% unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 220 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

