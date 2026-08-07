Montrose Environmental Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Montrose Environmental Group hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 186.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch