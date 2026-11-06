Montrose Environmental Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Montrose Environmental Group lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.210 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Montrose Environmental Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 203.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 224.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch