Montréal-Nord Uni.e.s pour la relance

MONTRÉAL-NORD, le 23 juin 2020 /CNW Telbec/ - Dans une geste commun, fort et sans équivoque, toute la communauté d'affaires de Montréal-Nord travaille sans relâche à préparer la relance économique de l'arrondissement. De cette concertation est né le plan d'action Uni.e.s pour la relance qui vise à redonner à l'économie du territoire un nouvel élan après le passage de la pandémie de COVID-19.

Ce plan collectif réunit la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord, la Chambre de commerce et d'Industrie de Montréal-Nord, Impulsion-Travail ainsi que PME-MTL Est-de-l'Île. Il vise à relancer les activités d'affaires, stimuler le dynamisme commercial, l'entrepreneuriat et les projets d'économie sociale et circulaire; accompagner les entreprises, les travailleurs et les chercheurs d'emplois; promouvoir le territoire et attirer de nouveaux investisseurs.

La mairesse de l'arrondissement s'est déclarée extrêmement positive face à cette mobilisation dont les racines sont bien implantées dans la communauté d'affaires : « Je crois beaucoup en ce plan qui témoigne de la grande maturité des acteurs économiques de Montréal-Nord et qui s'annonce plus que prometteur pour l'avenir », de déclarer la mairesse Christine Black.

« Avec l'arrivée de la pandémie, la CDEC et ses partenaires ont mis en place rapidement un éventail de mesures pour tenter de répondre aux besoins des entrepreneurs et commerçants ainsi que d'amoindrir les effets négatifs. Maintenant que la relance est à notre porte, la CDEC a la volonté de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires tout en faisant évoluer ses mesures de soutien économique au bénéfice de notre économie, au bénéfice de notre communauté», de Jean-François Gosselin, directeur général de la CDEC de Montréal-Nord.

« Se serrer les coudes pour préparer la relance. Tel a été notre leitmotiv dès le début de cette crise. Nous avons et continuons à aider les entrepreneurs de Montréal-Nord à avoir une bonne compréhension de la situation, à faire preuve de résilience et surtout à faire prospérer leurs affaires malgré le contexte. La relance est maintenant une réalité à Montréal-Nord avec le lancement de ce plan d'action», de déclarer Noushig Eloyan, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord.

« Chez PME MTL, l'administration de différents programmes gouvernementaux nous permet d'être témoins chaque jour des besoins des entreprises et des chercheurs d'emplois. Nous les appuyons déjà, notamment par des prêts, des subventions, des appuis financiers, mais aussi des services-conseils, mais plusieurs besoins restent à combler. Avec ce plan de relance, notre volonté de travailler ensemble, nos prochains mois s'annoncent certainement très productifs», de déclarer Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l'île.

«Il allait de soi qu'Impulsion-Travail participe à la réalisation de ce plan de relance économique, puisque c'est au sein de notre mission que d'accompagner les personnes à se trouver un emploi, tout en veillant à faire l'arrimage avec les besoins de main d'œuvre des entreprises. C'est en collaborant tous ensemble que nous arriverons à donner un nouvel élan économique à Montréal-Nord» de déclarer Christine Guay, directrice générale d'Impulsion-Travail.

La campagne se décline en plusieurs actions dont notamment une campagne de sociofinancement pour encourager l'achat local lancé le 22 juin.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)