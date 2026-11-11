Montes Archimedes Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Montes Archimedes Acquisition A liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Montes Archimedes Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Montes Archimedes Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0.170 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2136.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch