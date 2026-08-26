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26.08.2026 06:37:00
Monterey Capital Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Monterey Capital Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.15 USD. Im Vorjahresquartal waren -2.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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