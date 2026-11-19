Monterey Capital Acquisition A liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Monterey Capital Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Monterey Capital Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0.490 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Monterey Capital Acquisition A im vergangenen Quartal 8.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Monterey Capital Acquisition A 8.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch