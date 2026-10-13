Intesa Sanpaolo SpA Aktie 2863859 / US46115H1077
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Nachgebessertes Angebot
|
13.10.2026 09:45:42
Monte dei Paschi kritisiert Prämie im verbesserten Intesa-Angebot - Aktien im Plus
Banca Monte dei Paschi di Siena wehrt sich gegen das nachgebesserte Übernahmeangebot von Intesa Sanpaolo.
Intesa hatte am 3. Oktober angekündigt, die Barkomponente ihres Bar- und Aktienangebots um 0,25 Euro je Monte-dei-Paschi-Aktie auf insgesamt 3,8 Milliarden von zuvor 3 Milliarden Euro aufzustocken.
Zusammen mit der Aktienkomponente des Angebots würde sich der Gesamtwert der Offerte auf 31,4 Milliarden Euro belaufen, basierend auf dem Aktienkurs von Intesa zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots im Juni. Das ursprüngliche Angebot von Intesa hatte einen Wert von 30,6 Milliarden Euro.
Am Montag teilte das Board von Monte dei Paschi mit, der Vorschlag von Intesa bedeute weiterhin, dass seine Aktionäre der Entwicklung von Intesa ausgesetzt wären, da die vorgeschlagene Gegenleistung grösstenteils aus Aktien bestehe.
Das Angebot von Intesa veranlasste Monte dei Paschi, die weithin als älteste noch operierende Bank der Welt gilt, im August dazu, eigene Übernahmeangebote für die Wettbewerber Banco BPM und Banca Generali vorzulegen.
"Das Board of Directors und das Management werden weiterhin im Interesse der Bank und all ihrer Aktionäre handeln, indem sie jede Initiative prüfen und verfolgen, die geeignet ist, den Wert ihrer Investition zu schützen und zu maximieren", hiess es von Monte dei Paschi.
Intesa reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Monte dei Paschi-Aktie notiert in Mailand zeitweise 1,17 Prozent höher bei 11,28 Euro, während Intesa-Titel 0,79 Prozent auf 6,23 Euro steigen.
Von Michael Hennessey
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs)
|
28.07.26
|Ausblick: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.