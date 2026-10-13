Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’042 1.2%  SPI 19’862 1.1%  Dow 51’851 0.4%  DAX 25’404 0.5%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 6’213 0.2%  Gold 4’188 0.4%  Bitcoin 69’500 1.9%  Dollar 0.8328 -0.2%  Öl 105.0 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
VW-Aktie steigt: Neuauflage von Elektro-SUV
PolyPeptide-Aktie etwas höher: Samsung am Ziel bei geplanter Übernahme
Suche...
Plus500 Depot

Intesa Sanpaolo SpA Aktie 2863859 / US46115H1077

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nachgebessertes Angebot 13.10.2026 09:45:42

Monte dei Paschi kritisiert Prämie im verbesserten Intesa-Angebot - Aktien im Plus

Monte dei Paschi kritisiert Prämie im verbesserten Intesa-Angebot - Aktien im Plus

Banca Monte dei Paschi di Siena wehrt sich gegen das nachgebesserte Übernahmeangebot von Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo SpA
41.12 USD -0.41%
Kaufen Verkaufen
Im Anschluss an eine ausserordentliche Board-Sitzung am Montag teilte Monte dei Paschi mit, dass die Angebotsprämie weiterhin unter dem Durchschnitt vergleichbarer Offerten im italienischen Bankensektor liege.

Intesa hatte am 3. Oktober angekündigt, die Barkomponente ihres Bar- und Aktienangebots um 0,25 Euro je Monte-dei-Paschi-Aktie auf insgesamt 3,8 Milliarden von zuvor 3 Milliarden Euro aufzustocken.

Zusammen mit der Aktienkomponente des Angebots würde sich der Gesamtwert der Offerte auf 31,4 Milliarden Euro belaufen, basierend auf dem Aktienkurs von Intesa zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots im Juni. Das ursprüngliche Angebot von Intesa hatte einen Wert von 30,6 Milliarden Euro.

Am Montag teilte das Board von Monte dei Paschi mit, der Vorschlag von Intesa bedeute weiterhin, dass seine Aktionäre der Entwicklung von Intesa ausgesetzt wären, da die vorgeschlagene Gegenleistung grösstenteils aus Aktien bestehe.

Das Angebot von Intesa veranlasste Monte dei Paschi, die weithin als älteste noch operierende Bank der Welt gilt, im August dazu, eigene Übernahmeangebote für die Wettbewerber Banco BPM und Banca Generali vorzulegen.

"Das Board of Directors und das Management werden weiterhin im Interesse der Bank und all ihrer Aktionäre handeln, indem sie jede Initiative prüfen und verfolgen, die geeignet ist, den Wert ihrer Investition zu schützen und zu maximieren", hiess es von Monte dei Paschi.

Intesa reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Monte dei Paschi-Aktie notiert in Mailand zeitweise 1,17 Prozent höher bei 11,28 Euro, während Intesa-Titel 0,79 Prozent auf 6,23 Euro steigen.

Von Michael Hennessey

DOW JONES

Weitere Links:

MPS-Aktie tiefer: Monte dei Paschi spürt Gegenwind für Kauf von BPM und Banca Generali
Höheres Angebot von Intesa für Monte dei Paschi - Aktien gefragt
Abwehrkampf gegen Intesa: Monte dei Paschi will BPM und Banca Generali kaufen - Aktien im Blick

Bildquelle: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’515.28 19.55 SGBK2U
Short 14’823.96 13.74 SGBJ3U
Short 15’360.21 8.95 SJDBFU
SMI-Kurs: 14’042.30 13.10.2026 10:57:40
Long 13’351.86 19.55 SLBIBU
Long 13’046.29 13.67 SUTB5U
Long 12’494.96 8.90 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.