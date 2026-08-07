Monte Carlo Fashions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Monte Carlo Fashions lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Monte Carlo Fashions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11.30 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7.820 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Monte Carlo Fashions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.49 Milliarden INR im Vergleich zu 1.39 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch