Montauk Renewables hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 USD gegenüber 0.040 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.2 Millionen USD – ein Plus von 10.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Montauk Renewables 45.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch