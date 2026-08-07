Montauk Renewables hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Montauk Renewables hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Montauk Renewables hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch