Varta Aktie 3284753 / DE000A0TGJ55
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01.10.2026 14:28:37
Montana-Tech-Tochter Varta sucht weiter nach Investoren für zukunftssichere Lösung
Der Insolvenzverwalter des strauchelnden Batterieherstellers Varta, einer Montana-Tech-Tochter, erwartet für das Unternehmen in den kommenden Monaten eine Investorenlösung.
Der Insolvenzverwalter sagte, dass das klare Ziel des Verfahrens sei, eine zukunftssichere Fortführungslösung zu erarbeiten, die den Erhalt des Unternehmens sichere. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Ellwangen hatte Mitte Juli nach eigenen Angaben zunächst für die Varta AG als Konzernmuttergesellschaft sowie drei weitere Einheiten einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Der Geschäftsbereich mit den Haushaltsbatterien, den wichtige Geldgeber aus dem Konzern herauslösen wollten, ist davon nicht betroffen gewesen. Zunächst befanden sich die vier Einheiten im klassischen vorläufigen Insolvenzverfahren.
Standort Nördlingen wird wie geplant geschlossen
Nun eröffnete das Amtsgericht Stuttgart am 1. Oktober die Insolvenzverfahren über die vier betroffenen Gesellschaften. Wahl sagte weiter, dank des grossen Einsatzes aller Beteiligten habe der Geschäftsbetrieb während des vorläufigen Insolvenzverfahrens stabilisiert werden können. Das sei eine gute Ausgangsbasis für die weitere Sanierung. Bei den vier von der Insolvenz betroffenen Unternehmen arbeiteten Wahls Angaben zufolge circa 2300 Menschen.
Während an den Standorten der Geschäftsbetrieb stabilisiert wurde, gibt es laut dem Insolvenzverwalter für einen Teilbereich eine unumkehrbare Entscheidung: Für die Varta Microbattery bleibe es wegen des Wegfalls des bedeutendsten Kunden bei dem bereits im Frühjahr beschlossenen Produktionsaus für die Fabrik im bayerischen Nördlingen. Dieser Schritt werde wie geplant umgesetzt. Hier verlieren jetzt rund 350 Menschen ihren Arbeitsplatz. Die Schliessung wurde bereits Mitte Mai angekündigt. Dem Vernehmen nach will der Grosskunde, der sich nun zurückzieht, seine Batterien der neuen Generation künftig aus China beziehen.
/ols/DP/jha
ELLWANGEN (awp international)
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