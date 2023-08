Montana-Aktie stabil: Montana Aerospace zieht Auftrag für GKN Fokker an LAnd

Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen Aluminiumkomponenten für Geschäftsreiseflugzeuge produzieren, wie Montana Aerospace am Donnerstag mitteilte.

Zur Vertragsunterzeichnung für das Business Jet-Programm liess sich Arjen Landman, Senior Vice President von GKN Aerospace, zitieren: "Diese Vereinbarung wird dazu beitragen, ein europäisches Lieferkettennetzwerk für dieses Programm aufzubauen."

Die Komponenten werden den Angaben zufolge in den Werken von Asco Industries, Teil der Montana Aerospace Gruppe, in Deutschland und Belgien hergestellt. Danach würden sie an das Werk von GKN Fokker in Papendrecht in den Niederlanden geliefert.

Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Die Montana Aerospace-Aktie notierte an der SIX zeitweise 1,23 Prozent im Plus bei 13,14 Franken, verharrt nun jedoch beim Vortagesschluss von 12,98 Franken.

ls/kw

Reinach (awp)