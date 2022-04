Montana Aerospace will Nachhaltigkeits-Strategie verbessern

Reinach (awp) - Das Industrieunternehmen Montana Aerospace, das Komponenten für die Luftfahrtindustrie herstellt, will sich im Bereich Nachhaltigkeit verbessern. Denn man sei sich bewusst, in einer Branche mit hoher Umweltbelastung tätig zu sein, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Und trotz bereits erzielter Verbesserungen im Vergleich zum Industriestandard könne noch einiges getan werden, um das Net-Zero-Ziel zu erreichen.

Konkret werde derzeit eine Zusammenarbeit mit einem Beratungsunternehmen eingegangen. Mit dessen Hilfe solle die langfristige ESG-Strategie verbessert werden und Standards für die gesamte Gruppe definiert werden. Auch das Berichtswesen soll laut den Angaben entsprechend erweitert werden.

rw/uh