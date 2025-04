Montana Aerospace schreibt 2024 etwas mehr Gewinn als erwartet

Reinach (awp) - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat das Geschäftsjahr 2024 wieder klar in der Gewinnzone abgeschlossen. Zudem hat das Unternehmen seine Ziele für 2025 bekräftigt und strebt auch 2026 deutliches Wachstum an.

2024 erwirtschaftete Montana Aerospace einen Reingewinn von 35,8 Millionen Euro, nach einem Verlust von 38,4 Millionen im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Ende Januar hatte das Unternehmen bei der Vorabpublikation der Zahlen lediglich rund 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Der Umsatz stieg um 17,6 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte um fast 50 Prozent auf 164,8 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 11,0 von 9,2 Prozent.

Der Anstieg beim EBITDA sei vor allem auf die erhebliche Steigerung der Produktionsleistung zurückzuführen gewesen. Dadurch konnten erhebliche Skaleneffekte erzielt werden.

Seine Nettoverschuldung konnte das Unternehmen um 64,9 Millionen Euro auf 210,9 Millionen senken. Die Nettoverschuldung zu EBITDA sank daher zum Jahresende auf 1,3x.

Auch in den nächsten Jahren werde die Cashflow-Generierung weiterhin im Mittelpunkt der Strategie stehen. Dadurch soll der Shareholder Value in den kommenden Jahren maximiert werden, schreibt das Unternehmen weiter.

Ziele für 2025 bestätigt

Seine Finanzziele für 2025 bestätigte Montana Aerospace. Das Unternehmen erwartet unverändert einen Nettoumsatz von mehr als 1,6 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 200 Millionen Euro. Zudem soll das Nettoergebnis "stark positiv" sein. Ebenso will Montana erneut einen positiven Free Cashflow erwirtschaften.

Dabei soll der Umsatz im Bereich Aerostructures bei über 850 Millionen Euro zu liegen kommen. In der Energiesparte peilt der Konzern einen Umsatz von mehr als 680 Millionen Euro an. In beiden Segmenten soll sich auch die Marge verbessern.

Auch für 2026 hat die Gruppe schon Ziele formuliert. Das Unternehmen strebt einen Nettoumsatz von rund 2 Milliarden Euro und ein EBITDA von mehr als 250 Millionen Euro an. Ebenso sollen Cashflow und Ergebnis weiterhin positiv sein.

