Montana Aerospace schliesst Kauf von brasilianischem Drahthersteller ab

Reinach AG (awp) - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat einen Kauf in Brasilien abgeschlossen. Nach der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungs- und Kartellbehörden seien 100 Prozent der Anteile am Drahthersteller São Marco übernommen worden, teilte die Schweizer Gesellschaft am Freitagabend mit.

Die Übernahme war Ende November 2021 angekündigt worden. Über den Kaufpreis hatten die Parteien Stillschweigen vereinbart.

São Marco ist früheren Angaben zufolge in Brasilien mit rund 300 Mitarbeitern einer der grössten Hersteller von Wickel- und Giesswalzdraht mit mehr als 75 Jahren Erfahrung. Mit der Akquisition übernimmt das Segment "Energy" ein jährliches Umsatzvolumen von rund 70 Millionen Euro. Die Aktivitäten würden unter der Marke Asta konsolidiert, hiess es in der Mitteilung weiter.

"Durch die Übernahme von Sao Marco können wir unser Südamerikageschäft nachhaltig skalieren und das ungebremste Marktwachstum in den Segmenten 'E-Mobility' und 'Energy' besser bedienen", liess sich Heinz Riedler, Chef des Energiegeschäfts bei Montana zitieren.

