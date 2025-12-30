Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.12.2025 08:00:36

Montana Aerospace passt Geschäftsleitung nach strategischer Fokussierung an

Montana Aerospace
28.05 CHF 3.33%
Reinach (awp) - Montana Aerospace ernennt per Anfang 2026 einen neuen CEO und einen neuen Finanzchef. Die Anpassungen folgen gemäss Mitteilung vom Dienstag auf die Neupositionierung als reines Luft- und Raumfahrtunternehmen nach der Veräusserung des E-Mobility-Segments im November 2024 sowie des Energy-Segments im September 2025.

Alleiniger CEO beim Luft- und Raumfahrtzulieferer wird Kai Arndt. Er war bislang Co-CEO und verantwortete das Luftfahrtsegment Aerostructures. Neuer Finanzchef (CFO) wird Patrick Maurer. Er ist seit August 2022 Teil der Gruppe und hatte zuletzt die Funktion des CFO beim Bereich Aerostructures inne, auf den sich die Gruppe infolge der strategischen Neuausrichtung fokussiert.

Der bisherige zweite Co-CEO und CFO Michael Pistauer wurde bereits am 20. Mai 2025 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt und wird sich künftig vollständig auf diese Aufgabe konzentrieren, wie es heisst. In dieser neuen Funktion werde er die langfristige strategische Weiterentwicklung des Unternehmens begleiten.

jl/to