Montana Aerospace beschliesst Optionsplan unter anderem für Michael Tojner

Reinach (awp) - Nebst der Neubesetzung der Geschäftsleitung mit Michael Tojner neu als Exekutiver Präsident hat Montana Aerospace auch einen Management Stock Option Plan 2026 für ausgewählte Geschäftsleitungsmitglieder beschlossen. Im Rahmen dieses Plans können Michael Tojner Optionen für bis zu 5 Millionen Aktien des Unternehmens Aerospace gewährt werden, wie der Hersteller von Teilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie am Dienstag mitteilte.

Diese Optionen würden vorbehaltlich vordefinierter Leistungskriterien gewährt und benötigten die Zustimmung der Generalversammlung, so die Mitteilung weiter. Etwaige gewährte Optionen soll einen Ausübungspreis aufweisen, der dem Börsenkurs der Montana-Aerospace-Aktie zum Zeitpunkt der Ausübung entspricht. Weitere Einzelheiten legt das Unternehmen künftig im Vergütungsbericht offen.

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