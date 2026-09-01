Montana Aerospace-Aktie: Tojner übernimmt operative Führungsrolle

Mit Wirkung des heutigen 1. Septembers ernennt der Hersteller von Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie Christian Preslmayr zum Chief Operating Officer (COO).

Zugleich wird Verwaltungsratspräsident Michael Tojner mit sofortiger Wirkung als Executive Chairman Teil der Geschäftsleitung, wie die Gruppe am Dienstagabend mitteilte. Dies nachdem der frühere CEO Kai Arndt im April überraschend zurückgetreten war. Interimistisch hatte danach Finanzchef Patrick Maurer die operative Leitung übernommen.

COO mit Industrieerfahrung

Mit Preslmayr übernimmt ein Mann mit mehr als 40 Jahren internationaler Führungserfahrung im Anlagen- und Maschinenbau sowie in der industriellen Fertigung den COO-Posten bei Montana Aerospace. Zuletzt war er während elf Jahren CEO von Alpine Metal Tech Group, einem Hersteller von Anlagen und Sondermaschinen in den Bereichen Stahl, Automotive und Aerospace.

"Mit Christian Preslmayr gewinnen wir einen international erfahrenen Industriemanager mit ausgewiesener Expertise in Automatisierung, Robotik und industrieller Skalierung", wird Präsident Tojner in der Mitteilung zitiert. Er soll dabei helfen, die Produktionen weiter zu industrialisieren, die Automatisierung auszubauen und die operative Exzellenz zu verbessern.

Wachstum angestrebt

Montana Aerospace will laut eigenen Angaben in die nächste Phase der industriellen Entwicklung voranschreiten. Nachdem in den vergangenen Jahren rund 800 Millionen Euro in den Aufbau einer hochgradig vertikal integrierten Produktionsplattform investiert worden sei, rückten nun die Industrialisierung, Automatisierung und Skalierung der geschaffenen Strukturen in den Fokus.

Dabei sehen die Verantwortlichen erhebliches Wachstumspotenzial für die Gruppe. Schliesslich habe sich Montana Aerospace als vertikal integrierter One-Stop-Shop-Zulieferer für die Luft- und Raumfahrtindustrie "beeindruckend positioniert", so Tojner.

Als zentrale Wachstumstreiber sieht die Gruppe laut früheren Angaben den weltweit steigenden Flugverkehr, hohe Auftragsbestände der Flugzeugbauer sowie den geplanten Produktionshochlauf bei Airbus und Boeing. Besonders in Nordamerika sieht Montana Aerospace zusätzliche Chancen für Wachstum.

Montana Aerospace beschliesst Optionsplan unter anderem für Michael Tojner

Nebst der Neubesetzung der Geschäftsleitung mit Michael Tojner neu als Exekutiver Präsident hat Montana Aerospace auch einen Management Stock Option Plan 2026 für ausgewählte Geschäftsleitungsmitglieder beschlossen. Im Rahmen dieses Plans können Michael Tojner Optionen für bis zu 5 Millionen Aktien des Unternehmens Aerospace gewährt werden, wie der Hersteller von Teilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie am Dienstag mitteilte.

Diese Optionen würden vorbehaltlich vordefinierter Leistungskriterien gewährt und benötigten die Zustimmung der Generalversammlung, so die Mitteilung weiter. Etwaige gewährte Optionen soll einen Ausübungspreis aufweisen, der dem Börsenkurs der Montana-Aerospace-Aktie zum Zeitpunkt der Ausübung entspricht. Weitere Einzelheiten legt das Unternehmen künftig im Vergütungsbericht offen.

mk/

Reinach (awp)