Montana Aerospace-Aktie in Grün: Montana Aerospace schliesst sich Clean Aviation-Programm der EU an

Das Programm soll einen Beitrag dazu leisten, die Luftfahrt nachhaltiger und schliesslich klimaneutral zu machen.

Asco werde sein Know-how in den Bereichen Design und Entwicklung in Forschungsprojekte des Programms einbringen, teilte Montana am Mittwoch mit. Langfristig soll damit der Weg für eine Klimaneutralität der Luftfahrt bis in das Jahr 2050 gelegt werden.

Als assoziiertes Mitglied könne Asco zudem zur Definition der Programmstrategie, der technischen Roadmaps und der Prioritäten beitragen. Asco erhalte auch einen Sitz im technischen Ausschuss der CAJU.

Die Montana-Aktie notiert an der SIX stellenweise 0,65 Prozent höher bei 15,52 Franken.

cg/bol

Reinach (awp)