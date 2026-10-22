Montana Aerospace-Aktie im Minus: Partnerschaft mit Airbus für neue Heckstruktur gestärkt

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’521 -0.2%  SPI 20’476 -0.2%  Dow 52’856 0.7%  DAX 25’387 -1.0%  Euro 0.9223 -0.4%  EStoxx50 6’117 -1.5%  Gold 4’089 -1.3%  Bitcoin 67’433 -2.7%  Dollar 0.8208 -0.5%  Öl 112.3 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr gekostet
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr verloren
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren verloren
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Prototyp 22.10.2026 09:33:36

Montana Aerospace-Aktie im Minus: Partnerschaft mit Airbus für neue Heckstruktur gestärkt

Montana Aerospace-Aktie im Minus: Partnerschaft mit Airbus für neue Heckstruktur gestärkt

Montana Aerospace hat für Airbus eine neue Struktur für künftige Flugzeuge entwickelt.

Airbus
180.80 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen
Die Montana Aerospace-Tochtergesellschaft Asco hat einen Prototyp einer sogenannten Hecksekundärstruktur in Originalgrösse gebaut und Airbus in Toulouse vorgestellt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Dabei handle es sich um eine Heckstruktur aus Metall- und Verbundwerkstoffen für die nächste Generation von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen. Die von Asco entwickelte Konstruktion kombiniere kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff mit Aluminium, Titan und thermoplastischen Bauteilen. Sie soll Gewicht einsparen sowie Montagezeiten und Kosten senken.

Airbus will das Konzept nun auf Ebene des vollständigen Triebwerkspylons weiter untersuchen. Die Zusammenarbeit zwischen Asco und Airbus besteht seit 2022.

Die Montana Aerospace-Aktie verliert im SIX-Handel zwischenzeitlich 1,67 Prozent auf 23,30 Franken.

ra/ys

Reinach (awp)

Weitere Links:

Molecular Partners-Aktie: Neuer Wirkstoffkandidat MP0730 erweitert Portfolio

Bildquelle: Montana Aerospace
In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.10.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus Buy UBS AG
15.10.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:46 Was nach dem ersten Duft bleibt
09:39 Marktüberblick: SAP, Qiagen, Meta und Tesla im Fokus
21.10.26 Logo WHS Dividenden oder Wachstum? Warum selbst die beste Aktienstrategie am Kaufpreis scheitern kann!
21.10.26 UBS Logo Swiss ETF Awards 2026: Diese ETFs und ETPs sind die Gewinner
21.10.26 SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’103.62 19.97 SQBT1U
Short 15’437.66 13.66 S1B4JU
Short 15’989.53 8.96 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’520.86 22.10.2026 09:48:42
Long 13’919.99 19.57 SMCOBU
Long 13’615.11 13.92 SIB66U
Long 13’023.92 8.98 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 180.74 -0.90% Airbus SE

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Mittwochnachmittag an
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.