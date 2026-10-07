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Produktionsnetzwerk 07.10.2026 09:23:36

Montana Aerospace-Aktie höher: Konzern bestätigt Ausblick und setzt auf Rumänien-Expansion

Montana Aerospace-Aktie höher: Konzern bestätigt Ausblick und setzt auf Rumänien-Expansion

Montana Aerospace hat anlässlich eines Investoren- und Analysten-Besuchs an seinen rumänischen Produktionsstandorten seine Wachstumsstrategie bekräftigt.

Montana Aerospace
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Der Hersteller von Aluminiumprofilen und einbaufertigen Komponenten für die Luft- und Raumfahrt setzt dabei auf das hochintegrierte Produktionsnetzwerk seiner Tochter Universal Alloy Corporation Europe als strategischen Eckpfeiler.

Die bisherigen Prognosen bestätigt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch. Für das laufende Jahr 2026 erwartet Montana Aerospace demnach weiterhin einen Nettoumsatz von mehr als 1,0 Milliarde Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von mehr als 185 Millionen Euro.

Für 2027 stellt das Management einen Nettoumsatz von mehr als 1,1 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 210 Millionen Euro in Aussicht. Das Unternehmen weist allerdings darauf hin, dass die Guidance für 2027 das Potenzial aus zusätzlichen Chancen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt "noch nicht vollständig widerspiegelt". Montana Aerospace beabsichtige daher, den Ausblick zu aktualisieren, sobald sich die Visibilität weiter verbessere, heisst es.

Weitere Investitionen geplant

In Rumänien hat Montana Aerospace seit dem Börsengang 2021 rund 90 Millionen Euro in drei zentrale Investitionsprojekte gesteckt: eine neue Giesserei, eine dritte Schwerstrangpresse sowie eine Titan-Strangpresse. Diese Anlagen befinden sich laut Mitteilung in der Abschlussphase der Qualifizierung und Kundenfreigabe.

Für 2026 und 2027 plant das Unternehmen jährliche Investitionen von rund 30 bis 40 Millionen Euro. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen, "dass ein zunehmender Anteil des operativen Cashflows in Free Cashflow übergeht".

Mit einer Produktionsfläche von insgesamt rund 160'000 Quadratmetern deckt die rumänische Tochter laut den Angaben "sämtliche Schritte der Wertschöpfungskette für Strukturkomponenten in der Luftfahrt" ab. Dies habe sich bewährt: Die Tochter habe zuletzt "zahlreiche neue Kundenaufträge" gewonnen und die Produktionsvolumina gesteigert, heisst es weiter. Neben der zivilen Luftfahrt seien auch die Aktivitäten im Raumfahrtsegment gewachsen, wobei die Produktionsvolumina künftig weiter zunehmen sollen.

Die Montana Aerospace-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 0,66 Prozent auf 22,80 Franken.

ls/hr

Reinach (awp)

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