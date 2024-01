Montana Aerospace-Aktie fällt: Montana-Aerospace-Mehrheitsaktionär verkauft Anteile

So hat der österreichische Mehrheitsbesitzer Michael Tojner seinen Anteil reduziert und hält nun nur eine hauchdünne Mehrheit.

Konkret habe Tojners Gesellschaft Montana Tech Components 1,35 Millionen Aktien an mehrere institutionelle Anleger verkauft, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Dies entspreche einem Anteil von 2,2 Prozent am Aktienkapital. Mit dem Verkauf erhöhe sich der Streubesitz von Montana Aerospace nun auf 49,9 von 47,7 Prozent.

Tojner hält also auch nach dem Verkauf eine knappe Mehrheit. Und daran soll sich vorderhand auch nichts ändern, wie aus dem Communiqué hervorgeht. Montana Tech Components bleibe dem Unternehmen nämlich "langfristig als Mehrheitseigentümerin verbunden". Man habe daher einer Lock-up-Verpflichtung für zwölf Monate nach der Transaktion in Bezug auf ihre verbleibende Beteiligung an dem Unternehmen zugestimmt - vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Betont wurde ausserdem, dass sich die beiden Co-CEOs Michael Pistauer und Kai Arndt als Investoren an der Transaktion beteiligt hätten.

Zeitweise fällt die Montana Aerospace-Aktie im Schweizer Handel um 4,49 Prozent auf 16,18 Franken.

rw/

Reinach (awp)