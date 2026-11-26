Einziges Traktandum ist die Wahl des ehemaligen CEO Kai Arndt in den Verwaltungsrat, wie aus der am Donnerstag publizierten Einladung hervorgeht.

Arndt war im letzten April völlig überraschend und ohne Angabe von Gründen als CEO des Unternehmens zurückgetreten, nachdem er erst Anfang Jahr zum alleinigen Chef ernannt worden war. Davor war er Co-CEO gewesen. Bei seinem Rücktritt hatte es geheissen, dass er weiterhin beratend für Montana Aerospace tätig sein werde.

Dass Arndt in den Verwaltungsrat einziehen soll, ist seit dem letzten September bekannt. Damals hiess es, dass er "an der nächsten Generalversammlung" zur Wahl vorgeschlagen werde. Gleichzeitig hatte das Unternehmen den Abgang von Thomas Williams aus dem Aufsichtsgremium angekündigt.

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Reinach (awp)