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26.11.2026 07:21:36
Montana Aerospace-Aktie: Ex-Chef Kai Arndt soll in den Verwaltungsrat einziehen
Der Flugzeugkomponentenhersteller Montana Aerospace führt am 17. Dezember eine ausserordentliche Generalversammlung durch.
Arndt war im letzten April völlig überraschend und ohne Angabe von Gründen als CEO des Unternehmens zurückgetreten, nachdem er erst Anfang Jahr zum alleinigen Chef ernannt worden war. Davor war er Co-CEO gewesen. Bei seinem Rücktritt hatte es geheissen, dass er weiterhin beratend für Montana Aerospace tätig sein werde.
Dass Arndt in den Verwaltungsrat einziehen soll, ist seit dem letzten September bekannt. Damals hiess es, dass er "an der nächsten Generalversammlung" zur Wahl vorgeschlagen werde. Gleichzeitig hatte das Unternehmen den Abgang von Thomas Williams aus dem Aufsichtsgremium angekündigt.
rw/cg
Reinach (awp)
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