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Index-Bewegung 19.10.2026 17:58:14

Montagshandel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste

Montagshandel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste

Kaum bewegt zeigte sich der SPI am Montagabend.

Roche
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Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 20’271.23 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.550 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.395 Prozent auf 20’208.76 Punkte an der Kurstafel, nach 20’288.85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20’167.52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’271.23 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der SPI bei 19’514.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 20’156.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 17’361.83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.12 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Adval Tech (+ 8.13 Prozent auf 45.20 CHF), Feintool International (+ 7.27 Prozent auf 11.80 CHF), ASMALLWORLD (+ 7.07 Prozent auf 1.06 CHF), SHL Telemedicine (+ 6.47 Prozent auf 1.07 CHF) und ALSO (+ 6.11 Prozent auf 217.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen GAM (-7.69 Prozent auf 0.06 CHF), MindMaze Therapeutics (-5.80 Prozent auf 0.14 CHF), CPH Group (-3.51 Prozent auf 55.00 CHF), Xlife Sciences (-3.19 Prozent auf 9.10 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2.80 Prozent auf 7.97 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’412’708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 330.912 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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