Montagshandel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu

Zum Handelsschluss verbuchte der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0.34 Prozent auf 14’310.28 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.911 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.174 Prozent fester bei 14’286.64 Punkten in den Montagshandel, nach 14’261.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14’340.11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’281.65 Zählern.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der SPI einen Stand von 13’894.72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14’575.89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, den Stand von 14’308.82 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1.89 Prozent. Bei 15’314.62 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13’451.76 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 17.27 Prozent auf 4.89 CHF), Spexis (+ 11.60 Prozent auf 0.06 CHF), Cicor Technologies (+ 7.43 Prozent auf 50.60 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 6.76 Prozent auf 0.08 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4.91 Prozent auf 0.41 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Kinarus (-33.33 Prozent auf 0.00 CHF), Talenthouse (-6.67 Prozent auf 0.01 CHF), ONE swiss bank (-6.00 Prozent auf 2.82 CHF), Feintool International (-5.37 Prozent auf 19.40 CHF) und SHL Telemedicine (-5.06 Prozent auf 7.50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 22’376’596 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 269.572 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8.65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch