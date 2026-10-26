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Index-Performance 26.10.2026 17:58:10

Montagshandel in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus

Montagshandel in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Highlight Event and Entertainment
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Zum Handelsende erhöhte sich der SPI im SIX-Handel um 0.58 Prozent auf 20’505.91 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.568 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.111 Prozent höher bei 20’410.51 Punkten, nach 20’387.91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20’507.95 Punkte, das Tagestief hingegen 20’398.75 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’771.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’069.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 17’348.92 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12.41 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5.79 Prozent auf 5.48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5.32 Prozent auf 9.10 CHF), Sensirion (+ 4.54 Prozent auf 85.20 CHF), Idorsia (+ 3.63 Prozent auf 4.34 CHF) und ams-OSRAM (+ 3.45 Prozent auf 18.28 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-8.87 Prozent auf 4.52 CHF), ASMALLWORLD (-8.05 Prozent auf 1.37 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8.05 Prozent auf 155.40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.21 Prozent auf 50.00 CHF) und GAM (-3.81 Prozent auf 0.06 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’155’916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 341.851 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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ASMALLWORLD AG 1.37 -8.05% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1’155.00 0.00% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 6.60 -0.90% Bellevue AG
Bystronic (ex Conzzeta) 155.40 -8.05% Bystronic (ex Conzzeta)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5.48 5.79% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
EvoNext Holdings AG 2.28 -2.15% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0.06 -3.81% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 4.52 -8.87% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4.34 3.63% Idorsia AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 9.10 5.32% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 403.40 1.51% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 85.20 4.54% Sensirion Holding AG
UBS 38.49 0.74% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50.00 -4.21% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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