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Index im Blick 18.05.2026 12:26:16

Montagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittag

Montagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittag

Der SMI zeigt sich derzeit schwächer.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.54 Prozent schwächer bei 13’148.85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.567 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.903 Prozent auf 13’100.74 Punkte an der Kurstafel, nach 13’220.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13’176.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13’099.56 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13’426.72 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 18.02.2026, einen Stand von 13’807.04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der SMI 12’335.09 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 0.743 Prozent ein. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’063.53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 0.95 Prozent auf 122.60 CHF), Zurich Insurance (+ 0.42 Prozent auf 568.00 CHF), Alcon (+ 0.28 Prozent auf 50.56 CHF), UBS (+ 0.17 Prozent auf 36.03 CHF) und Logitech (+ 0.05 Prozent auf 81.56 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Holcim (-3.18 Prozent auf 70.10 CHF), Kühne + Nagel International (-2.54 Prozent auf 170.60 CHF), Amrize (-2.13 Prozent auf 38.08 CHF), Richemont (-2.09 Prozent auf 152.35 CHF) und Sika (-1.81 Prozent auf 136.00 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 928’602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280.929 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5.88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 13’948.18 13.92 SK8B9U
Short 14’462.03 8.99 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’141.57 18.05.2026 12:12:42
Long 12’579.58 19.73 SK2BZU
Long 12’309.09 13.92 SATBJU
Long 11’783.04 8.99 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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