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SMI-Entwicklung 14.09.2026 09:28:15

Montagshandel in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Montagshandel in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.75 Prozent fester bei 13’878.14 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.577 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.405 Prozent höher bei 13’831.04 Punkten in den Montagshandel, nach 13’775.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’829.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’880.41 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 14’390.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 13’708.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 12’193.86 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.76 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Roche (+ 2.82 Prozent auf 353.90 CHF), Novartis (+ 1.82 Prozent auf 114.08 CHF), Swiss Re (+ 1.53 Prozent auf 138.95 CHF), Alcon (+ 1.41 Prozent auf 54.74 CHF) und Nestlé (+ 1.07 Prozent auf 78.37 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2.90 Prozent auf 76.38 CHF), Amrize (-1.18 Prozent auf 32.77 CHF), Holcim (-0.91 Prozent auf 69.80 CHF), Richemont (-0.49 Prozent auf 174.15 CHF) und Sika (-0.41 Prozent auf 184.25 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 175’870 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289.423 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.21 erwartet. Mit 7.04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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