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SLI-Kursentwicklung 26.10.2026 17:58:10

Montagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Montagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind

SLI-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

VAT
574.63 CHF 2.44%
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Am Montag tendierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0.50 Prozent fester bei 2’337.00 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.055 Prozent auf 2’326.57 Punkte an der Kurstafel, nach 2’325.30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2’338.63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’323.24 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 2’245.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der SLI bei 2’276.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 2’047.46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.80 Prozent auf 69.68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2.51 Prozent auf 232.80 CHF), VAT (+ 2.39 Prozent auf 573.60 CHF), Sandoz (+ 2.11 Prozent auf 82.36 CHF) und Julius Bär (+ 1.65 Prozent auf 68.84 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Sika (-2.22 Prozent auf 176.20 CHF), Givaudan (-1.33 Prozent auf 3’940.00 CHF), Straumann (-1.15 Prozent auf 97.74 CHF), Lindt (-0.95 Prozent auf 8’320.00 CHF) und Novartis (-0.41 Prozent auf 127.48 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’155’916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 336.260 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 7.28 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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